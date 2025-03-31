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Харків вдруге за ніч атакували БпЛА
Влада закликає перебувати у безпечних місцях.
У Харкові в ніч проти 31 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«У Харкові лунають вибухи! Перебувайте в укриттях!» — йдеться у повідомленні.
Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто ворожих безпілотників. Пізніше він повідомив про нові вибухи в місті та наближення ще одного ворожого безпілотника.
Перед цим у місті та регіоні Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу уданих БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.