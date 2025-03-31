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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Харків вдруге за ніч атакували БпЛА

Влада закликає перебувати у безпечних місцях.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Харків під атакою БпЛА

Харків під атакою БпЛА / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 31 березня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У Харкові лунають вибухи! Перебувайте в укриттях!» — йдеться у повідомленні.

Очільник Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку на місто ворожих безпілотників. Пізніше він повідомив про нові вибухи в місті та наближення ще одного ворожого безпілотника.

Перед цим у місті та регіоні Повітряні сили оголосили повітряну тривогу через загрозу уданих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у низці регіонів Україні в ніч проти 31 березня була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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