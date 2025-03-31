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- Укрaїнa
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Україну атакують ворожі БпЛА: куди прямують ворожі цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
БпЛА на півночі та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;
БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;
БпЛА на сході та в центральній частині Київщини, курс - західний;
БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний/північно-західний;
БпЛА на сході Кіровоградщини та півдні Черкащини, курс - північно-західний;
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний;
БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників.
Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.