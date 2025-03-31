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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
741
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1 хв

Україну атакують ворожі БпЛА: куди прямують ворожі цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 31 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА на півночі та в центральній частині Сумщини, курс - південно-західний;

  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-західний;

  • БпЛА на сході та в центральній частині Київщини, курс - західний;

  • БпЛА на межі Дніпропетровщини і Полтавщини, курс - західний/північно-західний;

  • БпЛА на сході Кіровоградщини та півдні Черкащини, курс - північно-західний;

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний;

  • БпЛА на півночі Полтавщини, курс - західний.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки безпілотників.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість екіпажів «Шахедів» для атак по Україні.

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