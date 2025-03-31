В Єгипті знайшли гробницю невідомого фараона

Ггробниця одного з найдавніших фараонів Стародавнього Єгипту / © Міністерство туризму і пам'яток Єгипту

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Археологи знайшли величезну гробницю одного з найдавніших фараонів Стародавнього Єгипту. Але оскільки всередині не залишилося мумії, його особа залишається загадкою.

Про це повідомляє видання The Sun з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

3600-річна гробниця була знайдена майже на 23 футах (7 метрів) під землею в некрополі гори Анубіс в Абідосі. Місце поховання містить кілька кімнат, а також майже п’ятиметрові склепіння з глиняної цегли.

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Вхід до місця останнього спочинку фараона розписаний сценами, що показують богиню Ісіду та її сестру Нефтіду. Такі зображення зазвичай асоціюються з похоронними ритуалами.

Археологи також знайшли залишки ієрогліфічних знаків на вході в гробницю, які ідентифікували єгипетського правителя, але їх було неможливо розшифрувати.

Вважається, що гробниця належить члену династії Абідос, яка правила понад 3000 років тому. Однак мумія та саркофаг, які колись лежали всередині, ніде не були знайдені, тому експерти не можуть встановити особу фараона.

Як і багато інших гробниць, ця, на жаль, була пограбована та пошкоджена грабіжниками протягом багатьох років.

Відкриття було зроблено спільною єгипетсько-американською групою археологів.

Нагадаємо, раніше єгипетські археологи оголосили про сенсаційне відкриття — у районі гори Фіви, неподалік Луксора, виявлено гробницю фараона Тутмоса II.