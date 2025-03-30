Запуск ракети з Європи закінчився падінням у море

Запуск ракети з космодрому в Норвегії / © Isar Aerospace

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У неділю, 30 березня, вперше в історії відбувся випробувальний запуск двоступеневої ракети Spectrum із території Європи. Ракета-носій успішно вилетіла зі стартового майданчика космодрому Аньєйа у Норвегії, а через 30 секунд польоту упала в море.

Про це повідомили на сайті німецької авіакомпанії Isar Aerospace, яка здійснювала запуск ракети.

«Наш перший випробувальний політ виправдав усі наші очікування, досягнувши великого успіху. У нас був чистий зліт, 30 секунд польоту та навіть перевірка нашої системи завершення польоту. Ми продемонстрували, що можемо не тільки проектувати та будувати, але й запускати ракети», — прокоментував історичний запуск генеральний директор і співзасновник Isar Aerospace Даніель Мецлер.

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Isar Aerospace тепер проаналізує дані та результати, отримані під час першого випробувального польоту, щоб визначити першопричину та перевірити системи своєї ракети-носія Spectrum для майбутніх місій.

Ракети-носії для другого та третього польотів Spectrum компанії Isar Aerospace вже у виробництві.

Нагадаємо, вечері 24 березня жителі України та інших країн Європи спостерігали рідкісне небесне явище — блакитну спіраль у небі. Аномалію спричинив запуск ракети SpaceX Falcon 9 у межах секретної місії уряду США.