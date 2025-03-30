ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Запуск ракети з Європи закінчився падінням у море

Німецька авіакомпанія Isar Aerospace готується до наступних запусків.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
запуск ракети

Запуск ракети з космодрому в Норвегії / © Isar Aerospace

У неділю, 30 березня, вперше в історії відбувся випробувальний запуск двоступеневої ракети Spectrum із території Європи. Ракета-носій успішно вилетіла зі стартового майданчика космодрому Аньєйа у Норвегії, а через 30 секунд польоту упала в море.

Про це повідомили на сайті німецької авіакомпанії Isar Aerospace, яка здійснювала запуск ракети.

«Наш перший випробувальний політ виправдав усі наші очікування, досягнувши великого успіху. У нас був чистий зліт, 30 секунд польоту та навіть перевірка нашої системи завершення польоту. Ми продемонстрували, що можемо не тільки проектувати та будувати, але й запускати ракети», — прокоментував історичний запуск генеральний директор і співзасновник Isar Aerospace Даніель Мецлер.

Isar Aerospace тепер проаналізує дані та результати, отримані під час першого випробувального польоту, щоб визначити першопричину та перевірити системи своєї ракети-носія Spectrum для майбутніх місій.

Ракети-носії для другого та третього польотів Spectrum компанії Isar Aerospace вже у виробництві.

Нагадаємо, вечері 24 березня жителі України та інших країн Європи спостерігали рідкісне небесне явище — блакитну спіраль у небі. Аномалію спричинив запуск ракети SpaceX Falcon 9 у межах секретної місії уряду США.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie