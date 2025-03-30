Запуск ракеты из Европы закончился падением в море

Запуск ракеты с космодрома в Норвегии

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В воскресенье, 30 марта, впервые в истории прошел испытательный запуск двухступенчатой ракеты Spectrum с территории Европы. Ракета-носитель успешно вылетела со стартовой площадки космодрома Аньея в Норвегии, а через 30 секунд полета упала в море.

Об этом сообщили на сайте немецкой авиакомпании Isar Aerospace, осуществлявшей запуск ракеты.

«Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания, достигнув большого успеха. У нас был чистый взлет, 30 секунд полета и даже проверка нашей системы завершения полета. Мы продемонстрировали, что можем не только проектировать и строить, но и запускать ракеты», — прокомментировал исторический запуск генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Мецлер.

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Isar Aerospace теперь проанализирует данные и результаты, полученные во время первого испытательного полета, чтобы определить первопричину и проверить систему своей ракеты-носителя Spectrum для будущих миссий.

Ракеты-носители для второго и третьего полетов Spectrum компании Isar Aerospace уже в производстве.

Напомним, вечером 24 марта жители Украины и других стран Европы наблюдали редкое небесное явление — голубую спираль в небе. Аномалию вызвал запуск ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках секретной миссии правительства США.