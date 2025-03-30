- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 528
- Время на прочтение
- 1 мин
Запуск ракеты из Европы закончился падением в море
Немецкая авиакомпания Isar Aerospace готовится к следующим запускам.
В воскресенье, 30 марта, впервые в истории прошел испытательный запуск двухступенчатой ракеты Spectrum с территории Европы. Ракета-носитель успешно вылетела со стартовой площадки космодрома Аньея в Норвегии, а через 30 секунд полета упала в море.
Об этом сообщили на сайте немецкой авиакомпании Isar Aerospace, осуществлявшей запуск ракеты.
«Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания, достигнув большого успеха. У нас был чистый взлет, 30 секунд полета и даже проверка нашей системы завершения полета. Мы продемонстрировали, что можем не только проектировать и строить, но и запускать ракеты», — прокомментировал исторический запуск генеральный директор и соучредитель Isar Aerospace Даниэль Мецлер.
Isar Aerospace теперь проанализирует данные и результаты, полученные во время первого испытательного полета, чтобы определить первопричину и проверить систему своей ракеты-носителя Spectrum для будущих миссий.
Ракеты-носители для второго и третьего полетов Spectrum компании Isar Aerospace уже в производстве.
Напомним, вечером 24 марта жители Украины и других стран Европы наблюдали редкое небесное явление — голубую спираль в небе. Аномалию вызвал запуск ракеты SpaceX Falcon 9 в рамках секретной миссии правительства США.