Телескоп SKA-Low показал первое впечатляющее изображение вселенной

Первое изображение, сделанное с помощью телескопа SKA-Low, стало важным этапом в исследовании Вселенной и ее отдаленных галактик.

Международная обсерватория SKA в Австралии обнародовала первый снимок телескопа SKA-Low, что стало важным этапом в исследовании Вселенной.

Об этом пишет издание phys.

Первый снимок, сделанный из ранней версии телескопа SKA-Low, использующего лишь малую часть антенн, является первым шагом к поразительным научным достижениям, которые станут возможны благодаря международной радиообсерватории SKA.

Изображение показывает область неба площадью около 25 квадратных градусов, что эквивалентно примерно 100 полнолуниям. На нем мы видим около 85 самых ярких известных галактик в этом регионе, все из которых содержат сверхмассивные черные дыры. После завершения съемки та же область неба покажет гораздо больше — ученые подсчитали, что телескоп будет достаточно чувствительным, чтобы в конечном итоге показать более 600 000 галактик в одном кадре.

Изображение было создано с помощью данных, собранных с первых четырех подключенных станций SKA-Low, которые составляют первые 1000 двухметровых металлических антенн SKA-Low. Они были установлены в прошлом году в Inyarrimanha Ilgari Bundara, радиоастрономической обсерватории CSIRO Murchison в стране Ваджарры Ямаджи, и составляют менее 1% от полного телескопа.

Ведущий научный сотрудник SKA-Low, доктор Джордж Хилд, сказал, что он рад видеть, как хорошо работают вместе первые четыре станции.

"Качество этого изображения превзошло даже то, на что мы рассчитывали, используя такую раннюю версию телескопа", — сказал доктор Хилд.

"Яркие галактики, которые мы видим на этом изображении, — это лишь вершина айсберга. С полным телескопом у нас будет достаточно чувствительности, чтобы выявить самые тусклые и самые отдаленные галактики, вплоть до ранней Вселенной, когда только начали формироваться первые звезды и галактики. Это технически сложная работа и первый".

Директор телескопа SKA-Low, доктор Сара Пирс, заявила, что команда добилась исключительных результатов.

"Это кульминация усилий многих талантливых и преданных своему делу людей из разных команд, организаций и континентов", — сказала доктор Пирс.

"Чтобы достичь этой точки, инженеры, астрономы и специалисты по информатике со всего мира работали десятилетиями. Удивительно видеть, как вся эта работа объединяется, чтобы дать нам первый взгляд на прекрасные изображения, которые поступят от SKA-Low, обещая нам облик Вселенной, которой мы никогда раньше не видели", — добавила она.

Телескопы SKA — SKA-Low в отдаленной Западной Австралии и его аналог SKA-Mid на Южном Мысе в Южной Африке — массивы, объединяющие данные, полученные от отдельных антенн, расположенных на больших расстояниях, работая вместе как один большой телескоп.

Генеральный директор SKAO, профессор Филипп Даймонд, сказал, что изображение иллюстрирует зарождение обсерватории как научного заведения.

"Благодаря этому изображению мы видим перспективы обсерватории SKA, открывающей глаза на Вселенную", — сказал профессор Даймонд.

Напомним, ранее мы писали о том, что во вселенной произошло загадочное событие, которое может коренным образом изменить понимание космических процессов. Событие, отмеченное как EP240408а, было впервые зафиксировано 8 апреля 2024 рентгеновским телескопом "Эйнштейн". На первый взгляд, это была обычная гамма-вспышка, излучавшая яркое рентгеновское излучение.

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