Требования Кремля к Украине: что пишут западные медиа

В РФ не отказываются от своих территориальных претензий.

В РФ цинично заявляют о требованиях Украины для того, чтобы начать переговорный процесс о завершении войны.

Глава Кремля Владимир Путин заявляет о необходимости компромиссов с украинской стороны для введения 30-дневного перемирия. В западных СМИ активно обсуждают, какие именно условия ставит Кремль.

Детальнее о требованиях России – читайте в материале ТСН.ua.

Нейтральный статус и отказ от НАТО

Россия не отказалась от своего намерения уничтожить суверенитет Украины, говорится в отчете Института изучения войны ISW.

Подтверждение этому есть требование Кремля в переговорах зафиксировать нейтральный статус Украины и отказ НАТО принимать страну в Альянс в будущем.

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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что РФ в любом мирном соглашении потребует "железобетонных" гарантий, чтобы страны НАТО исключили возможность членства Киева в Альянсе и чтобы Украина оставалась нейтральной.

Как передает Reuters, Грушко также заявил, что любое долгосрочное мирное соглашение по Украине должно отвечать требованиям России.

В свою очередь советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц сказал, что перспектива членства Украины в НАТО остается "невероятно маловероятной".

По его словам, эта позиция поддерживается не только США, но и другими странами-членами альянса.

Территориальные уступки

Военный обозреватель Bild Юлиан Репке убежден, что Путин стремится захватить значительную часть украинских земель, чтобы в будущем иметь еще более выгодные позиции для новых атак.

Репке отмечает, что Россию не устраивают ее предварительные завоевания в Украине. Обозреватель напоминает, как Путин объявил в сентябре 2022 года российский диктатор объявил о незаконной аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Эксперт отмечает, что РФ пока не может захватить всю территорию военными методами, поэтому Путин будет пытаться дипломатическим путем, заставить Украину уступить территорию. А именно – из-за переговоров с США.

Также он отметил, что Путин хочет удержать под своим контролем крупнейшую АЭС Европы, расположенную в Запорожье.

В ISW также подчеркивают, что РФ сохраняет свои территориальные претензии.

Там добавляют, что прекращение огня на более защищенных позициях поставило бы российские войска в более невыгодное положение для возобновления наступательных операций. Тогда будущая российская агрессия была менее вероятной.

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Кроме того, издание The Guardian пишет, что Россия будет добиваться международного признания своих претензий на Крым и четыре области Украины, которые ей удалось частично оккупировать за три года войны.

Там отмечают, что Москва будет настаивать на соглашении с масштабными уступками со стороны Киева и его союзников, включая демилитаризацию Украины.

Недавно западное медиа Semafor сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность официального признания Крыма территорией России в рамках потенциального соглашения о прекращении войны в Украине.

Там добавляют, что любая попытка официального признания Крыма частью России может вызвать сильное международное сопротивление.

Издание подчеркивает, что Европа, Украина и большинство мировых лидеров продолжает признавать полуостров украинской территорией.

Отсутствие миротворческого контингента

Россия категорически против размещения наблюдателей НАТО в Украине.

Как передает Reuters, российский чиновник Александр Грушко заявил, что "миротворчество и НАТО — вообще несовместимые вещи". Грушко считает, что "реальная история альянса состоит из военных операций".

"Не имеет значения, под каким флагом контингенты НАТО будут размещены на украинской территории — будь это Европейский Союз, НАТО или национальный контингент. Если они появятся там, это значит, что они будут развернуты в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как сторон конфликта", — заявил российский чиновник.

Он добавил, что вопрос размещения невооруженных послевоенных наблюдателей может обсуждаться только после заключения мирного соглашения.

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В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль отвергает предстоящее развертывание любых европейских миротворцев в Украине. Он добавил, что любое такое развертывание как "прямое, официальное, нескрываемое вмешательство стран НАТО" в войну.

По данным ISW, Москва заявляет, что обсуждение предстоящих миротворческих миссий в Украине возможно только после заключения окончательного мирного соглашения и согласия обеих сторон на международную поддержку.

Там отмечают, что Кремль пытается диктовать условия, настаивая на том, что мирные переговоры должны состояться до любых обсуждений миротворческих миссий в послевоенной Украине.

Встречные требования для достижения перемирия

После встречи с белорусским диктатором Александром Лукашенко Путин выдвинул встречные требования, по которым РФ согласится на предложение США о временном перемирии.

Среди которых:

выход ВСУ из Курщины;

остановка мобилизации в Украине;

Также он повторил предыдущие требования, касающиеся миротворческого контингента стран НАТО или ЕС, а также территориальных уступок.

В Bloomberg добавляют, что Путин также настаивает на остановке военной помощи Украине как ключевом условии для согласования 30-дневного перемирия, которое обсуждается в рамках переговоров с президентом США.

В издании отмечают, что Россия хочет полного прекращения поставок оружия Украине, но минимальная цель Кремля – остановить американскую военную помощь.

Там подчеркивают, что европейские страны не согласны на блокирование военной помощи Украине, поскольку это создаст преимущество для РФ.

В ISW считают, что Путин частично отстоял свои интересы, отклонив предложение США и Украины о 30-дневном прекращении огня, которое должно было предшествовать формальным переговорам о мире.

Аналитики ISW убеждены, что глава Кремля пытается изменить последовательность переговоров, чтобы заставить США уступить вопросы, отвечающие военным целям России, что может ослабить позиции Украины и США в дальнейших переговорах о мире.

Что говорят в Украине

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не признает временно оккупированные территории частью РФ.

Зеленский подчеркнул, что эта позиция неизменна. Он отметил, что вопрос территориальной целостности страны является одним из самых острых, особенно учитывая планы России.

"Наша позиция – мы не признаем оккупированные украинские территории российскими. В любом случае. Я сразу это говорю, что это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам именно это и нужно. Где упрямы украинцы, туда и будем бить", – сказал президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина поддержала предложение США о 30-дневном прекращении огня как шаге к миру, предложив обмен пленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей.

Также он подчеркнул, что Украина не будет обсуждать нейтральный статус, сокращение армии или признание оккупированных территорий.

"Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих вооруженных сил. Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими", – заверил он.

Напомним, 18 марта американский президент Дональд Трамп начал телефонные переговоры кремлевским диктатором Путиным по ситуации в Украине. Вашингтон надеется, что Москва сделает шаг к завершению продолжительного конфликта.

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