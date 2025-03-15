Зеленский сообщил, возможны ли уступки в отношении территорий

Украина не признает временно оккупированные территории частью России. Уступки в отношении территорий невозможны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 15 марта.

Зеленский подчеркнул, что эта позиция неизменна. Он отметил, что вопрос территориальной целостности страны является одним из самых острых, особенно учитывая планы России.

"Наша позиция – мы не признаем оккупированные украинские территории российскими. В любом случае. Я сразу это говорю, что это острый вопрос. Я понимаю, что россиянам именно это и нужно. Где упрямы украинцы, туда и будем бить", – сказал президент.

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Президент сообщил, что во время встречи в Джидде США получили позицию Украины относительно этой проблемы, а также отметил важность объяснения деталей ситуации, которые трудно донести словами.

Зеленский рассказал, показывали карту, и объясняли, почему невозможно, чтобы "жизнь в городе была разделена", когда одна часть остается под контролем Украины, а другая - под оккупацией.

"Они даже если знают об этом, то без деталей. Тогда люди понимают, как вернуть жизнь, не просто на бумаге. Поэтому не может быть замороженного конфликта, замороженного конфликта в городах, селах", - подчеркнул Зеленский, отметив необходимость решения конфликта и восстановления контроля над всеми территориями.

Ранее сообщалось, что Путин направил Трампу сообщение с собственными предложениями о прекращении огня в Украине.

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