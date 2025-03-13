Трамп о прекращении огня: надеемся, Россия поступит правильно

Американский лидер подчеркнул, что сегодня станет ясно, поддерживает ли Российская Федерация предложение о перемирии.

Президент США Дональд Трамп назвал заявление Владимира Путина о перемирии многообещающим и готов к разговору с российским президентом.

Об этом он сказал в четверг, 13 марта, во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский президент сообщил, что его посланец Стив Виткофф ведет серьезные переговоры в Москве.

Он напомнил, что Украина уже согласилась на полное прекращение огня и выразил надежду, что "Россия сделает то же самое".

"Я слышал, что в РФ все идет хорошо. Надеемся, что Россия поступит правильно", — сказал Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что сегодня станет ясно, поддерживает ли Российская Федерация предложение о перемирии.

"Сейчас мы увидим, будет ли Россия в соглашении и если нет, то это будет очень досадный момент для мира", — добавил президент США.

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Комментируя заявление Путина о перемирии, президент США назвал его многообещающим, но не полным.

"Хотел бы видеть прекращение огня со стороны РФ. Я готов говорить с ним [президентом РФ Владимиром Путиным]", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и другие страны платят за эту войну "огромную цену", очевидно, имея в виду стоимость военной поддержки.

"Тысячи молодых людей убивают друг друга еженедельно, и мы хотим, чтобы это прекратилось", — повторил Дональд Трамп.

Напомним, президент России Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы". Российский президент также заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

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