Путин анонсировал разговор с Трампом об условиях перемирия

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.

Заявление лидера государства-агрессора цитируют российские пропагандисты.

"Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые нужно обсудить, в том числе с США", — сказал Путин.

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Ранее помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация не заинтересована во временном перемирии с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отсутствие содержательного ответа о предложении Украины и США о прекращении огня подтверждением того, что РФ стремится продолжать войну и постарается максимально оттянуть наступление мира.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вечером 13 марта встретится с российским президентом Владимиром Путиным в закрытом формате.

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