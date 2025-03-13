Путин анонсировал разговор с Трампом об условиях перемирия

Российский президент назвал идею перемирия правильной.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить условия перемирия.
Заявление лидера государства-агрессора цитируют российские пропагандисты.
"Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые нужно обсудить, в том числе с США", — сказал Путин.
Ранее помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Российская Федерация не заинтересована во временном перемирии с Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отсутствие содержательного ответа о предложении Украины и США о прекращении огня подтверждением того, что РФ стремится продолжать войну и постарается максимально оттянуть наступление мира.
Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вечером 13 марта встретится с российским президентом Владимиром Путиным в закрытом формате.
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