Путін анонсував розмову з Трампом про умови перемир'я

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що може провести телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити умови перемир'я.

Заяву лідера держави-агресорки цитують російські пропагандисти.

"Ідея перемир'я правильна, але є питання, які треба обговорити, у тому числі зі США", - сказав Путін.

Також читайте Чи буде припинення вогню в Україні: який сигнал подає Путін

Раніше помічник російського президента з зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація не зацікавлена в тимчасовому перемир'ї з Україною.

Президент України Володимир Зеленський назвав відсутність змістовної відповіді щодо пропозиції України та США про припинення вогню підтвердженням того, що РФ прагне продовжувати війну та намагатиметься максимально відтягнути настання миру.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф ввечері 13 березня зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним у закритому форматі.

Читайте також: