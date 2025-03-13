Припиненння вогню і перемир'я: Путін нарешті дав відповідь – чи приниться війна

Диктатор запевнив, що Росія виступає за Росія за перемир'я, "але є нюанси, включаючи Курську область".

Російський диктатор Володимир Путін нарешті відреагував на пропозицію США припинити бойові дії на 30 днів. Путін сказав, що РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, "але є нюанси".

Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

Диктатор цинічно "подякував" Дональдові Трампу за "увагу до українського питання".

"РФ згодна з пропозиціями припинити бойові дії, але які призводять до довгострокового світу і усувають причини кризи. Росія за перемир'я, але є нюанси, включаючи Курську область", - сказав Путін.

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Глава Кремля відверто визнав, що боїться, що за ці 30 днів Україна використає для посилення своїх позицій та зміцнення війська.

Диктатор похвалився, що армія РФ нібито "наступає майже скрізь". Тому йому незрозуміло, як вирішуватиметься ситуація на лінії зіткнення у разі перемир'я.

Путін вважає і незрозумілими питання контролю та верифікації у разі припинення вогню. Також він називає "дуже складним" питання контролю за порушенням припинення вогню на 2 тис. км. лінії фронту.

"РФ домовлятиметься про наступні кроки щодо припинення конфлікту та виходу на прийнятні домовленості виходячи із ситуації "на землі", - самовпевнено заявив Путін.

На завершення диктатор сказав, що може зателефонувати Трампу, щоб обговорити ідею перемир'я.

Раніше речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори між Росією та США можуть відбутися вже сьогодні.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

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