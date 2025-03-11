Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню – результати переговорів у Джидді

США зобов'язалися обговорити пропозиції про припинення вогню з представниками Росії.
Україна погодилася прийняти пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню та вжити заходів для відновлення міцного миру після вторгнення Росії.
Про це йдеться у спільній заяві делегацій США та України, яку публікує сайт Офісу президента.
"Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути подовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією", – йдеться у заяві.
Сполучені Штати пообіцяли зі свого боку "довести до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру".
Нагадаємо, також за результатами зустрічі США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Крім того, сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів України.
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ЗАРАЗ ⚡️США відновлюють ОБМІН РОЗВІДДАНИМИ та БЕЗПЕКОВУ ДОПОМОГУ