Мін’юст відповів ЄСПЛ щодо подій 2 травня в Одесі

Міністерство юстиції України заявило, що приймає до уваги рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі "Вячеславова та інші проти України" щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року.

У відомстві наголосили, що після детального вивчення рішення та консультацій з державними органами нададуть комплексний аналіз висновків ЄСПЛ і визначать подальші кроки щодо його виконання.

Мін’юст підкреслив, що Україна залишається відданою європейським цінностям, дотриманню прав людини та поважає роль ЄСПЛ.

Також зазначається, що трагедія в Одесі відбулася у складний період, коли країна лише три місяці тому пережила Революцію Гідності, а в правоохоронних органах ще зберігалася спадщина попередньої влади.

Серед ключових висновків ЄСПЛ, на які звернули увагу в Мін’юсті:

Суд визнав значну роль російської пропаганди у розпалюванні ворожнечі перед подіями 2 травня.

ЄСПЛ підтвердив, що ключові посадовці, відповідальні за неналежні дії, згодом втекли до Росії та отримали там громадянство.

Суд не виявив упередженості у розслідуванні щодо жертв із різними політичними поглядами.

ЄСПЛ врахував складність ситуації, у якій опинився новий український уряд, що успадкував силові структури, частково просякнуті агентами впливу.

Міністерство юстиції наголосило, що Україна залишається відданою справедливості та виконанню міжнародних зобов’язань.

Раніше повідомлялось, що Європейський суд із прав людини назвав Україну винною в бездіяльності під час трагедії в Одеському Будинку профспілок 2 травня 2014 року, під час якої загинуло 47 людей.