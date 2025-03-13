Без візиту до ТЦК: в Україні запрацювала оплата штрафів через "Резерв+"

Військовозобов'язані можуть оплатити штраф за несвоєчасне оновлення даних онлайн, без фізичного візиту до ТЦК.

В Україні спростили процес оплати штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

Сплатити штраф за порушення військового обліку можна без відвідування ТЦК, а саме – онлайн, використовуючи застосунок "Резерв+".

Як це працює – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Сплата штрафу без візиту до ТЦК

У четвер, 13 березня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, що передбачає впровадження спрощеної дистанційної сплати штрафів за порушення військового обліку через мобільний застосунок "Резерв+".

Йдеться про штрафи для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко повідомила, що українці зможуть сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку без фізичного візиту до ТЦК.

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"Це дозволить уникнути черг, паперової тяганини та необхідності особистого підтвердження платежу", – зауважила, Черногоренко.

Також, громадяни України, які перебувають за кордоном, зможуть сплатити штраф за неоновлені дані онлайн.

За словами заступниці Мі міністра оборони України, дистанційна сплата штрафу дозволить українцям уникнути проблем із документами та повертатися додому без порушень та уникнути проблем із документами.

Як працює механізм

Катерина Черногоренко розповіла, що процес сплати штрафу через "Резерв+" відбуватиметься за таким алгоритмом:

людина подає заяву у застосунку "Резерв+" щодо визнання порушення;

отримує постанову про порушення;

сплачує штраф через застосунок, використовуючи реквізити;

після підтвердження оплати, постанова закривається.

Також, посадовиця зауважила, що якщо людина виявляє бажання сплатити штраф офлайн – це також можна розбити. Проте, Черногоренко переконана, що у застосунку це буде швидше та прозоріше, "без очікування, коли платіж опрацюють і підтвердять".

Знижка на штраф від ТЦК

Законопроєкт №12093 також передбачає надання знижки в 50% військовозобов'язаним при добровільному визнанні порушення за не оновлення даних та сплаті штрафу від ТЦК.

Це означає, що замість 17 тисяч гривень можна буде заплатити 8,5 тисячі гривень.

Черногоренко уточнила, що з моменту подання заяви про порушення у Резерв+ та ухвалення постанови про порушення людина матиме 20 днів, щоб сплатити штраф зі знижкою.

Якщо його не сплатити, то він зросте вдвічі.

"Після наступних 20 днів він знову зросте у два рази, а можливість сплатити його у Резерв+ буде заблокована", – додала посадовиця.

Також, якщо штраф не буде сплачений упродовж 30 днів, постанову про накладення стягнення направлять на примусове виконання.

Скасування штрафів для тих, хто проходить військову службу

Окрім надання знижки в 50%, законопроєкт №12093 пропонує припинення адмінпроваджень щодо осіб, які добровільно стали на військову службу.

Йдеться про те, що українці, які мали штраф за несвоєчасне оновлення даних, але стали на військову службу, будуть від нього звільнені.

За словами Черногоренко, такі люди "служать і виконують обов’язок перед Україною".

"Відомі випадки, коли людина тільки мобілізувалася чи підписала контракт із бригадою та зі своєї зарплати сплачує штраф. Так не має бути", – додала посадовиця.

Відомості з реєстру "Оберіг" вважатимуться доказами

Відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ("Оберіг") відтепер вважатимуться доказами у справах про порушення військового обліку. Відповідні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) ухвалила Верховна рада.

Йдеться про те, що дані з реєстру "Оберіг" будуть використовувати для підтвердження чи спростування фактів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку.

Водночас порядок ведення цього реєстру залишається засекреченим. Його деталі офіційно не оприлюднили.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони роз’яснили, як працюють електронні направлення на ВЛК.

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