Відомості з реєстру "Оберіг" визнають доказами у справах про військовий облік

Статтю 251 КУпАП доповнять відповідною нормою, що дозволить використовувати дані з реєстру "Оберіг" для підтвердження чи спростування фактів.

Верховна Рада ухвалила зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), згідно з якими відомості з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ("Оберіг") відтепер вважатимуться доказами у справах про порушення військового обліку.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Зокрема, статтю 251 КУпАП доповнять відповідною нормою, що дозволить використовувати дані з реєстру "Оберіг" для підтвердження чи спростування фактів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку.

Водночас порядок ведення цього реєстру залишається засекреченим. Його деталі досі офіційно не оприлюднені, а причини такої таємності не пояснюються.

Нагадаємо, адмінпровадження щодо військовозобов’язаних закриватимуть у разі проходження служби.