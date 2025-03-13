Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога. Колаж ТСН.ua

Ракетна небезпека по всій території України!

У четвер,13 березня, станом на 12:24 Україну охопила масштабна повітряна тривога.

У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", – йдеться у повідомленні.

У ПС просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня, армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.

Також Росія вчергове здійснила обстріл території Київської області безпілотниками.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація