Україну охопила масштабна повітряна тривога: що відомо

Ракетна небезпека по всій території України!
У четвер,13 березня, станом на 12:24 Україну охопила масштабна повітряна тривога.
У Повітряних силах повідомили про ракетну загрозу.
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", – йдеться у повідомленні.
У ПС просять не ігнорувати сигнал повітряної тривоги!
Нагадаємо, у ніч проти 13 березня, армія РФ атакувала Київ безпілотниками. Спрацювали сили ППО. Є збиті цілі.
Також Росія вчергове здійснила обстріл території Київської області безпілотниками.
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