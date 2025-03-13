В Україні вдвічі зросли ціни на автоцивілки: яка причина

У лютому середня ціна автоцивілки зросла до 4 599,2 грн.

З 1 січня 2025 року в Україні набув чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників авто, що спричинило значне зростання вартості полісів.

Про це повідомило видання РБК-Україна з посиланням на дані Держстат.

За даними Державної служби статистики, у лютому середня ціна автоцивілки зросла до 4 599,2 грн, що в 2,1 раза більше, ніж у грудні 2024 року (2 188,8 грн). За минулий рік страхування подорожчало на 16,3%.

Новий закон передбачає поступове збільшення страхових відшкодувань: за шкоду життю та здоров’ю — до 500 тисяч грн, за шкоду майну — до 250 тисяч грн.

Варто зазначити, що наприкінці грудня НБУ спростовував інформацію про дворазове подорожчання полісів із січня, заявляючи, що такі прогнози не відповідають дійсності.

Нагадаємо, найдешевший електромобіль почали продавати в Україні.

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