Молоко, кефір чи вода: який рецепт млинців кращий

Від того, на чому ви замісите млинці залежить їхній смак. Але справа не тільки в цьому, від основи для тіста — молока, кефіру чи води — залежить якість тіста та щільність готового млинця.

Молоко

Найпопулярніший рецепт — тонкі млинці на молоці. Молочні млинці дуже популярні і часто вважаються класикою. У молоко додають яйця, борошно, трохи цукру та солі. Розпушувач зазвичай не кладуть. Млинці виходять смачні та ніжні. Молоко надає млинцям ніжного смаку та м'якості.

Кефір

Млинці на кефірі виходять дуже ніжними, але у смаку є легка кислинка, а ще вони виходять більш пишними, більше схожі на оладки. Хоча зазвичай кефір теж розводять водою.

Вода

Млинці на воді є хорошим варіантом, особливо для тих, хто хоче зменшити калорійність або зробити пісні млинці. Вони не матимуть вершкового смаку молочних, але можуть бути смачними та цілком прийнятними.

Робити такі млинці нескладно, просто замінити молоко, яке ви збиралися додати воду, можна взяти газовану воду, щоб тісто вийшло більш пишним і пузирилось.

Смачні млинці: поради та секрети

Інгредієнти для тіста повинні бути кімнатної температури - так вони краще з'єднуються. Тому молоко і яйця слід дістати з холодильника заздалегідь

Щоб млинці були ажурними і з дірочками, додайте в них кефір або соду

Сковороду добре розігрійте, і тільки тоді виливайте тісто

Щоб млинці легко переверталися і завжди були вдалими, використовуйте спеціальну пательню

Смажте вироби на середньому вогні і не накривайте кришкою

Додайте в тісто дрібку цукру, навіть якщо млинці будуть солоними. Так тісто стане смачніше

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