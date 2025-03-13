Молоко, кефир или вода: какой рецепт блинов лучше

Вкус блинов зависит от того, на какой основе приготовлено тесто.

От того, на чем вы замесите блины, зависит их вкус. Но дело не только в этом, от основы для теста – молока, кефира или воды – зависит качество теста и плотность готового блина.

Молоко

Самый популярный рецепт – тонкие блины на молоке. Молочные блинчики очень популярны и часто считаются классикой. В молоко добавляют яйца, муку, немного сахара и соли. Разрыхлитель обычно не кладут. Блинчики получаются вкусные и нежные. Молоко придает блинам нежный вкус и мягкость.

Кефир

Блинчики на кефире получаются очень нежными, но во вкусе есть легкая кислинка, а еще они получаются более пышными, больше похожи на оладьи. Хотя обычно кефир также разбавляют водой.

Вода

Блинчики на воде являются хорошим вариантом, особенно для тех, кто хочет уменьшить калорийность или сделать блины постными. Они без сливочного вкуса молочки, но могут быть вкусными и вполне приемлемыми.

Делать такие блины несложно, просто заменить молоко, которое вы собирались добавить воду, можно взять газировку, чтобы тесто получилось более пышным и пузырилось.

Вкусные блины: советы и секреты

Ингредиенты для теста должны быть комнатной температуры – так они лучше соединяются. Поэтому молоко и яйца следует достать из холодильника заранее

Чтобы блины были ажурными и с дырочками, добавьте в них кефир или соду

Сковороду хорошо разогрейте и только тогда выливайте тесто

Чтобы блины легко переворачивались и всегда были удачными, используйте специальную сковороду

Жарьте изделия на среднем огне и не накрывайте крышкой

Добавьте в тесто щепотку сахара, даже если блины будут солеными. Так тесто станет вкуснее

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