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Как приготовить дрожжевые оладьи на воде

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
225 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить дрожжевые оладьи на воде

Оладьи дрожжевые на воде / Фото: Getty Images

Отличный рецепт дрожжевых оладий  на воде без молока и кефира порадуют вас необыкновенным вкусом и ароматом.

Оладьи получаются пышными и воздушными. Подайте их со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.

Ингредиенты

мука пшеничная
500 г
вода
250 мл
сахар
1 ст. л.
дрожжи сухие
6 г
соль
щепотка
растительное масло
  1. В теплую воду всыпьте дрожжи, сахар, соль и перемешайте. Добавьте муку и перемешайте еще раз до однородности. Накройте полотенцем и отправьте в теплое место на 40-50 минут, чтобы тесто увеличилось в два раза.
  2. На разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного масла, ложкой смоченной в воде, выкладывайте тесто на расстоянии друг от друга и жарьте с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

  • Воду можно заменить молоком.

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