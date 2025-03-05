Как приготовить дрожжевые оладьи на воде

Отличный рецепт дрожжевых оладий на воде без молока и кефира порадуют вас необыкновенным вкусом и ароматом.
Оладьи получаются пышными и воздушными. Подайте их со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 500 г
- вода
- 250 мл
- сахар
- 1 ст. л.
- дрожжи сухие
- 6 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
- В теплую воду всыпьте дрожжи, сахар, соль и перемешайте. Добавьте муку и перемешайте еще раз до однородности. Накройте полотенцем и отправьте в теплое место на 40-50 минут, чтобы тесто увеличилось в два раза.
- На разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного масла, ложкой смоченной в воде, выкладывайте тесто на расстоянии друг от друга и жарьте с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
- Воду можно заменить молоком.
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