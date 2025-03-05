Дуда прокомментировал приостановку помощи Украине от США

Президент отмечает, что наблюдает за ситуацией.

Президент Польши Анджей Дуда выразил сожаление по поводу прекращения Соединенными Штатами Америки оказания военной помощи Украине.

Об этом он заявил в Нью-Йорке, сообщила канцелярия польского лидера.

Впрочем, президент выразил надежду, что это "элементы переговорной техники и США поддержат Украину".

"Хорошо, чтобы президент Зеленский вернулся за стол переговоров. Я наблюдаю ситуацию с спокойствием, но сожалею, что помощь США Украине была прекращена", – заявил польский президент.

Напомним, в администрации диктатора РФ Владимира Путина прокомментировали приостановку военной помощи США для Украины. В частности, в Москве говорят, что это может "побуждать Киев к мирному процессу".

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