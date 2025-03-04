Какому знаку Зодиака повезет 5 марта

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 марта?

Спокойный и неторопливый день, когда события – как и отношения с окружающими людьми – несут только позитивные эмоции. Самое главное – избегать спешки, которая может все испортить – чем бы мы ни занимались, действовать необходимо спокойно, взвешенно и не торопясь, тогда победа не заставит себя долго ждать. Также при малейшей возможности необходимо найти время для отдыха: важно восстановить силы, которые понадобятся нам уже завтра.

Дева

Девам сегодня удастся наладить даже те отношения, которые они считали безнадежно испорченными. Правда, для этого им придется реально посмотреть на сложившуюся ситуацию: осознать, что в ссоре всегда есть вина двух сторон, а значит, свалить ее только на своего партнера им, увы, не удастся. Но именно осознание этого факта станет первым шагом на пути к примирению, к которому представители знака стремятся, даже если делают вид, что им все равно.

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