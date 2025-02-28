Зодиакальный гороскоп на март 2025 года для всех 12 знаков

Нынешний март несет много иррациональных мотивов, что будет заложено в новолунии в знаке Рыб – оно произойдет в последний февральский день, и в соединении с затмениями – лунным 14 и солнечным 29 марта, и во многом определит содержание и настроение месяца.

Во многом в марте мы не сможем распоряжаться собственной жизнью – события будут происходит без нашего ведома, а порой и желания, но это необязательно плохо – в некоторых случаях все произойдет к лучшему.

В личной жизни возможны резкие перепады – от огня к холоду и обратно, что не осложнит, а напротив, улучшит отношения в паре. В целом же астрологи считают, что март – месяц очищения от всего, что так или иначе осложняет жизнь, после чего можно будет открыть новую ее страницу.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен

Большую часть месяца придется посвятить незавершенным делам – если сейчас не довести их до ума, они впоследствии начнут тормозить работу над важными – в том числе, и в финансовом плане – проектами. Правда, даже после этого начинать новые дела не рекомендуется до первых чисел апреля – толку от такой работы все равно не будет. "Закрытия гештальта" потребуют и отношения с людьми из прошлого, которые неожиданно попросят у представителей знака помощи и участия в своей судьбе.

Телец

Встреча с человеком, с которым представителей знака когда-то связывали близкие отношения, даст им второй шанс на восстановление – и продление – отношений, но придется – прежде всего для самих себя – определиться с тем, нужно это им или нет, и действовать в соответствии со своим выбором. Успех в бизнесе будет сопутствовать тем, кто станет анализировать каждый свой шаг, прежде чем принимать важные решения профессионального – и особенно финансового – свойства.

Близнецы

К критике со стороны начальства необходимо отнестись с пониманием и приложить максимум усилий для того, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность. Тратить деньги нужно с осторожностью, иначе впоследствии придется их отрабатывать. Отсутствие взаимопонимания с окружающими людьми может раздражать представителей знака, но, поскольку это будет связано с лунными энергиями, сделать с этим ничего не удастся – придется дождаться, пока "тучи" не рассеются сами собой.

Рак

Ощущение нерешаемости важной проблемы, которая будет преследовать представителей знака, окажется всего лишь влиянием звезд, поэтому, даже если будет казаться, что миссия невыполнима, необходимо действовать – результата удастся добиться практически без хлопот. Важные профессиональные дела звезды рекомендуют вести с зарубежными партнерами они окажутся более перспективными и не подведут в трудную минуту, впрочем, личных отношений это тоже касается.

Лев

Отправляться в поездки – как ближние, так и дальние – в данное время нежелательно: на пути может возникнуть множество препятствий, и не все их удастся преодолеть, так что – разумеется, по возможности – лучше остаться дома. Экстремальных ситуаций – во всех жизненных сферах – желательно избегать, но, если угораздило в них попасть, надо, образно говоря, бить первыми. Последняя декада месяца принесет ощущение слабости и бессилия, которое улетучится к началу апреля.

Дева

Любые появления на публике, с какой бы жизненной сферой – деловой или личной – они ни были связаны, принесут успех, поэтому не стоит бояться выступлений перед большой аудиторией – каждое слово представителей знака будет услышано и принято к сведению. Финансы, необходимые для жизни и работы, поступят от партнеров – друзей и коллег. В личной жизни – даже при большом желании – изменить ничего не удастся: все жизненные перемены давно предопределены судьбой.

Весы

В делах и отношениях с окружающими людьми может то и дело возникать путница, что необходимо учитывать, планируя профессиональную деятельность: сделать что-либо так быстро, как хотелось бы, скорее всего, не получится. Любые проблемы, возникающие при общении с коллегами, которые могут быть капризными, вздорными и нелогичными, нужно решать спокойно и с большим количеством убедительных доводов – всегда лучше договориться, а не идти на конфликт.

Скорпион

Месяц, когда львиную долю времени займет забота о детях (или взрослым, которые ведут себя как подростки) и занятия творчеством (это касается как тех, для кого оно – основная работа, так и любителям), но в жизни многих представителей знака будет также присутствовать любовь – особенно, если речь пойдет о служебных романах, когда свидания можно назначать прямо на рабочем месте. Любые важные вопросы какого- угодно характера желательно решать с зарубежными партнерами.

Стрелец

Конфликтные отношения с партнерами – как на работе, так и дома – могут доставить массу неприятностей, поэтому не стоит до них доводить – нужно сразу же, не дожидаясь осложнений, решать дело миром. В отношениях с близким человеком, какими бы продолжительными они ни были, может открыться новая страница: чувства станут более яркими, а ощущения – острыми. Не обидят звезды и тех, кто пока одинок – у них появятся все шансы на то, чтобы обрести вторую половинку.

Козерог

В наступающем месяце необходимо навести порядок на всех уровнях – на рабочем месте, в документах, в собственном доме и отношениях с близкими людьми. Главное – действовать неторопливо и скрупулезно, в таком случае удастся не упустить важную деталь, которая может привести пусть и к небольшой, но досадной ошибке. Последняя декада месяца пройдет под знаком смены места жительства: можно переезжать как в новый дом или город, так и в другую страну.

Водолей

После зимы представителям знака важно позаботиться о своем здоровье, и тут их лучшими друзьями, как в старой поговорке, станут свежий воздух и вода: прогулки и водные процедуры – разумеется, в закрытом водоеме – могут творить настоящие чудеса. Занимаясь решением финансовых вопросов, необходимо соблюдать осторожность: не стоит совершать сомнительные покупки, даже если речь будет идти о приобретении непроверенной на собственном опыте бытовой химии.

Рыбы

В последнее время представители знака прошли через множество испытаний, но не сломались, а, напротив, закалились, но это не значит, что им не нужен отдых, и, похоже, нынешний месяц подходит для него как нельзя лучше. Принимая близко к сердцу дела подрастающих детей, нужно думать не о том, чем им помочь, а о том, как научить их самостоятельно справляться с трудностями. Появление в жизни бывших возлюбленных даст шанс на возобновление отношений, но спешить с этим не стоит.

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