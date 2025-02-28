Победитель Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала" умер в 48-летнем возрасте

Хавьер Дорадо длительное время боролся со сложной болезнью.
На 49-м году жизни умер экс-игрок мадридского "Реала" Хавьер Дорадо, который в 2000 году вместе со "сливочными" стал победителем Лиги чемпионов.
Трагическое известие 27 февраля сообщила пресс-служба мадридского клуба.
По информации издания Marca, причиной смерти стала сложная болезнь, с которой бывший футболист боролся в течение длительного времени.
Дорадо является воспитанником "Реала", за основную команду мадридцев он дебютировал в 1999 году, но провел всего восемь матчей.
Хавьер выступал на позиции левого защитника. Он был частью команды Висенте дель Боске, которая выиграла Лигу чемпионов в сезоне-1999/2000.
Также Дорадо выступал за "Райо Вальекано", "Спортинг Хихон" и "Мальорку". Он завершил карьеру в 2012 году.
Ранее сообщалось, что в возрасте 31 года умерла бывшая футзалистка сборной Украины.
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