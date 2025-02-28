Самые надежные подержанные авто возрастом до 10 лет: эксперты составили рейтинг

Эксперты назвали самые надежные автомобили с пробегом до 10 лет, которые выделяются высокой надежностью и низкими затратами на обслуживание.

Об этом сообщил портал iSeeCars.

Если вы ищете надежный автомобиль на долгие годы, стоит обратить внимание на японский хэтчбек Honda Fit/Jazz, который возглавил рейтинг лучших десятилетних машин. Его можно приобрести в США за среднюю цену 12 169 долларов, а по оценкам экспертов, этот "японец" способен прослужить еще около 9 лет.

На второй строчке — Volkswagen Passat, со средней ценой 9 912 долларов и остаточным сроком эксплуатации до 7 лет.

Третью позицию занимает Lincoln MKZ, стоимость которого составляет 12 298 долларов, а срок службы — более 7 лет.

Самые надежные автомобили в возрасте до 10 лет:

Honda Fit/Jazz Volkswagen Passat Линкольн MKZ Kia Rio 5-Door Mercedes-Benz CLA Kia Rio Honda Civic Buick Encore Jeep Compass Nissan Versa Toyota Avalon Mazda CX-9 Hyundai Elantra Tesla Model S Ford Fusion Energi

Напомним, автолюбитель смастерил уникальное устройство для маскировки номера.

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