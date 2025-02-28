Найнадійніші вживані авто віком до 10 років: експерти склали рейтинг

Експерти назвали найнадійніші автомобілі з пробігом віком до 10 років, які виділяються високою надійністю та низькими витратами на обслуговування.

Про це повідомив портал iSeeCars.

Якщо ви шукаєте надійний автомобіль на довгі роки, варто звернути увагу на японський хетчбек Honda Fit/Jazz, який очолив рейтинг найкращих десятирічних машин. Його можна придбати у США за середню ціну 12 169 доларів, а за оцінками експертів, цей "японець" здатний прослужити ще близько 9 років.

На другій сходинці – Volkswagen Passat, з середньою ціною 9 912 доларів та залишковим терміном експлуатації до 7 років.

Третю позицію займає Lincoln MKZ, вартість якого складає 12 298 доларів, а термін служби — понад 7 років.

Найнадійніші автомобілі віком до 10 років:

Honda Fit/Jazz Volkswagen Passat Lincoln MKZ Kia Rio 5-Door Mercedes-Benz CLA Kia Rio Honda Civic Buick Encore Jeep Compass Nissan Versa Toyota Avalon Mazda CX-9 Hyundai Elantra Tesla Model S Ford Fusion Energi

Нагадаємо, автолюбитель змайстрував унікальний пристрій для маскування номера.

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