Експерти склали топ-10 найнадійніших автомобілів 2025 року

Надійність автомобіля — це ключовий фактор для забезпечення безпеки водія та пасажирів. При покупці машини важливо звертати увагу на цей аспект, оскільки надійний автомобіль знижує ймовірність поломок і допомагає заощадити на ремонті.

Про це повідомило видання Consumer Reports.

Фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших автомобільних моделей 2025 року. Оцінка базувалася на кількох чинниках, зокрема на результатах краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.

Найнадійніші авто на думку експертів:

Nissan Sentra

Toyota Camry

Subaru Crosstrek

Subaru Forester

Toyota RAV4 PHEV

Toyota Highlander Hybrid

Lexus NX 350h (і 450h+)

BMW X5 (і X5 PHEV)

Tesla Model Y

Ford Maverick

Нагадаємо, в Мережі з'явилися рідкісні кадри прототипів Таврії ЗАЗ-1102.

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