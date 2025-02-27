Експерти склали топ-10 найнадійніших автомобілів 2025 року

Лідерство в рейтингу здобули японські марки.
Надійність автомобіля — це ключовий фактор для забезпечення безпеки водія та пасажирів. При покупці машини важливо звертати увагу на цей аспект, оскільки надійний автомобіль знижує ймовірність поломок і допомагає заощадити на ремонті.
Про це повідомило видання Consumer Reports.
Фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших автомобільних моделей 2025 року. Оцінка базувалася на кількох чинниках, зокрема на результатах краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.
Найнадійніші авто на думку експертів:
- Nissan Sentra
- Toyota Camry
- Subaru Crosstrek
- Subaru Forester
- Toyota RAV4 PHEV
- Toyota Highlander Hybrid
- Lexus NX 350h (і 450h+)
- BMW X5 (і X5 PHEV)
- Tesla Model Y
- Ford Maverick
Нагадаємо, в Мережі з'явилися рідкісні кадри прототипів Таврії ЗАЗ-1102.
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