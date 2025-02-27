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Експерти склали топ-10 найнадійніших автомобілів 2025 року

Експерти склали топ-10 найнадійніших автомобілів 2025 року

Найнадійніші автомобілі 2025 року / Фото: Associated Press

Лідерство в рейтингу здобули японські марки.

Надійність автомобіля — це ключовий фактор для забезпечення безпеки водія та пасажирів. При покупці машини важливо звертати увагу на цей аспект, оскільки надійний автомобіль знижує ймовірність поломок і допомагає заощадити на ремонті.

Про це повідомило видання Consumer Reports.

Фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших автомобільних моделей 2025 року. Оцінка базувалася на кількох чинниках, зокрема на результатах краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.

Найнадійніші авто на думку експертів:

  • Nissan Sentra
  • Toyota Camry
  • Subaru Crosstrek
  • Subaru Forester
  • Toyota RAV4 PHEV
  • Toyota Highlander Hybrid
  • Lexus NX 350h (і 450h+)
  • BMW X5 (і X5 PHEV)
  • Tesla Model Y
  • Ford Maverick

Нагадаємо, в Мережі з'явилися рідкісні кадри прототипів Таврії ЗАЗ-1102.

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