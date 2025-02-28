Зеленський у США: всі подробиці візиту 28 лютого 

За даними журналістів, офіційні зустрічі розпочнуться близько 16:30 за Києвом.

Сьогодні, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для підписання угоди про рідкісноземельні матеріали.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про плани президента України у США.

За даними ЗМІ, Зеленський вже прибув до Вашингтона для підписання угоди про доступ американців до українських корисних копалин.

Напередодні Трамп підтвердив візит Зеленського.

"У нас усе йде дуже добре з Росією та Україною. Президент Зеленський має прибути у п'ятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде дуже велика угода", - заявив він.

Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні до українців також підтвердив візит.

"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п'ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки - це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - сказав він.

Нагадаємо, тиждень у Вашингтоні почався з візитів європейців. 24 лютого до США літав президент Франції Еммануель Макрон, 27 лютого - прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Розклад візиту Зеленського до США

Під час візиту український лідерпроведе низку інших зустрічей, зокрема з високопосадовцями США та представниками української громади.

Згідно з отриманою ЗМІ інформацією, перед тим як відвідати Білий дім, Зеленський проведе зустріч із сенаторами США. Ця зустріч відбудеться в одному з готелів і проходитиме без участі журналістів.

Офіційна церемонія прийому президентів України та США запланована приблизно на 17:00 за київським часом (10:45 за місцевим часом).

На початку зустрічі передбачено, що Зеленський і Трамп зроблять короткі заяви для представників ЗМІ. Після цього лідери двох країн проведуть переговори в Овальному кабінеті.

Очікується, що після переговорів президенти України та США спільно пообідають, а згодом у Східному крилі Білого дому візьмуть участь у церемонії підписання двосторонньої угоди.

Ця угода регулюватиме правила та умови функціонування інвестиційного фонду, спрямованого на відбудову України.

Після цього, приблизно о 19:00 за київським часом, відбудеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа з представниками медіа. Під час цієї зустрічі президенти України та США виступлять із заявами, а також відповідатимуть на запитання журналістів.

Завершальним заходом у графіку українського лідера стане виступ Володимира Зеленського в Інституті Хадсона. Захід триватиме від 22:00 до 23:00 за київським часом і відбуватиметься у форматі "запитання-відповідь".

Крім того, на сайті телеканалу Fox News повідомляється, що Зеленський дасть ексклюзивне інтерв'ю ведучому Брету Баєру для програми "Спеціальний звіт" 28 лютого о 18:00 за північноамериканським східним часом (близько 1:00 за Києвом).

Нагадаємо, Дональд Трамп 24 лютого заявляв, що США отримають від України "десятки мільйонів доларів" після підписання угоди про видобуток рідкоземельних металів, та українській економіці партнерство зі Штатами також принесе "зростання".

Журналісти The Economist із посиланням на джерела в уряді писали, що президент України Володимир Зеленський не підпише угоду зі США, якщо в ній не буде прописано надійні гарантії безпеки.

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