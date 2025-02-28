Кая Каллас звернулася до Трампа: подробиці

Каллас наголошує, що країни Європи не мають бути за бортом.

Європа не зможе допомогти в реалізації угоди про припинення вогню в Україні, якщо президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не включить їх у переговорний процес.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас інтерв'ю AFP.

Зауважимо, що очільник Білого дому відмовився надавати Україні американські гарантії безпеки і заявив, що це справа європейців. Своєю чергою, Каллас сказала, що в будь-якій угоді щодо України "європейці повинні бути на борту".

"Ми повинні бути частиною цих дискусій. Я думаю, що без цього ми не зможемо нічого забезпечити", - заявила Кая Каллас.

Нагадаємо, раніше Кая Каллас назвала єдину гарантію безпеки, яка працює. За її словами, це парасолька НАТО.

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