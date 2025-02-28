Каллас назвала єдину гарантію безпеки, яка працює

Висока представниця Євросоюзу з закордонних справ Кая Каллас заявила, що єдина гарантія безпеки, яка працює – це парасолька НАТО.

Про це посадовиця сказала в інтерв’ю AFP під час візиту до Вашингтона 27 лютого.

За словами Каллас, НАТО пропонує найкращу гарантію безпеки для України, а президент США Дональд Трамп зазнав впливу російському наративу, яким зачиняє Україні двері до Альянсу.

Висока представниця ЄС сказала, що "європейці не зможуть допомогти в остаточній угоді" щодо припинення вогню в Україні, якщо Трамп не залучить Європу. Посадовиця зазначила, що країни НАТО ніколи не нападали на Росію, яка натомість "боїться демократії".

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"Чому ми в НАТО? Це тому, що ми боїмося Росії. І єдине, що справді працює – єдина гарантія безпеки, яка працює – це парасолька НАТО", – наголосила Каллас.

Після розмови з президентом Росії на початку лютого 2025 року Трамп заявив, що Україна може "забути" про вступ до НАТО у межах будь-якого врегулювання війни. Він пояснив, що війна могла початися якраз через прагнення України вступити до Альянсу.

Висока представниця ЄС заявила, що "ці звинувачення абсолютно не відповідають дійсності. Це російський наратив, на який ми не повинні зважати".

Каллас також сказала, що "європейці мають бути долученими" у будь-якій угоді щодо України.

"Ми повинні брати участь у цих дискусіях. Я думаю, що без цього ми нічого не зможемо забезпечити", – додала посадовиця.

До слова, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що гарантії безпеки для України потрібно реалізовувати у контексті НАТО.