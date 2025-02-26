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Трамп назвав, що гарантуватиме Україні безпеку

Трамп назвав, що гарантуватиме Україні безпеку

Президент США Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Трамп обіцяє, що Україна отримає автоматичну безпеку завдяки угоді.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати гарантії безпеки Україні, наголосивши, що це має робити Європа, оскільки Україна є їхнім сусідом. Він також зазначив, що США буде продовжувати співпрацювати з Україною, адже для них важливі рідкоземельні метали, яких багато в Україні.

Про це повідомляє Sky News та СNN.

"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато", - сказав президент США.

За його словами, укладена угода принесе Сполученим Штатам значно більшу вигоду, ніж було вкладено і що угода буде підписана під час візити президента України Володимира Зеленського до США.

"Ми витратили $350 млрд на допомогу Україні, і ця угода принесе нам велике багатство. Зеленський підпише її, коли приїде сюди. Ми отримаємо навіть значно більше, ніж вклали", — сказав Трамп.

Також він наголосив, що для України ця угода теж дуже добра, це автоматична безпека. Там ніхто не буде "чіплятися до наших людей".

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! РОЗКРИТО ДЕТАЛІ УГОДИ З США ЩОДО КОПАЛИН

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови, але остаточне рішення залежить від наданих гарантій безпеки, а також, що передбачає угода про корисні копалини та чи захистить це від російської агресії.

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