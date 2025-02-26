Трамп назвав, що гарантуватиме Україні безпеку

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати гарантії безпеки Україні, наголосивши, що це має робити Європа, оскільки Україна є їхнім сусідом. Він також зазначив, що США буде продовжувати співпрацювати з Україною, адже для них важливі рідкоземельні метали, яких багато в Україні.

Про це повідомляє Sky News та СNN.

"Я не буду надавати гарантії безпеки, нехай Європа робить це. Це в їхніх інтересах, це їхній сусід. Але ми докладемо зусиль для того, щоб усе пройшло як треба. Ми будемо залишатися партнерами України, нам потрібні рідкоземельні метали, а їх у них багато", - сказав президент США.

За його словами, укладена угода принесе Сполученим Штатам значно більшу вигоду, ніж було вкладено і що угода буде підписана під час візити президента України Володимира Зеленського до США.

"Ми витратили $350 млрд на допомогу Україні, і ця угода принесе нам велике багатство. Зеленський підпише її, коли приїде сюди. Ми отримаємо навіть значно більше, ніж вклали", — сказав Трамп.

Також він наголосив, що для України ця угода теж дуже добра, це автоматична безпека. Там ніхто не буде "чіплятися до наших людей".

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 26 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та США завершили роботу над угодою про фонд відбудови, але остаточне рішення залежить від наданих гарантій безпеки, а також, що передбачає угода про корисні копалини та чи захистить це від російської агресії.

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