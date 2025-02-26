Трамп назвав країни, які гарантуватимуть безпеку в Україні

Велика Британія і Франція готові ввести миротворців в Україну.

Президент США Дональд Трамп заявив, що гарантувати безпеку в Україні після припинення вогню будуть європейські країни.

Про це повідомляє Sky News.

На засіданні свого кабінету міністрів він оголосив, що “не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні”.

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“Ми змусимо Європу зробити це... Ми говоримо про те, що Європа є їхнім найближчим сусідом, але ми гарантуємо, що все пройде добре”, - сказав американський президент.

Дональд Трамп також запевнив, що Велика Британія і Франція готові ввести миротворців в Україну. США підтримають ці ініціативи.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не погодиться на припинення вогню без гарантій безпеки.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій для України, який, зокрема, може містити пункт про розміщення миротворців.

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