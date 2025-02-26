Трамп назвал страны, которые будут гарантировать безопасность в Украине

Великобритания и Франция готовы ввести миротворцев в Украину.

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантировать безопасность в Украине после прекращения огня будут европейские страны.

Об этом сообщает Sky News.

На заседании своего кабинета министров он объявил, что "не собирается давать слишком много гарантий безопасности Украине".

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"Мы заставим Европу сделать это... Мы говорим о том, что Европа — их ближайший сосед, но мы гарантируем, что все пройдет хорошо", — сказал американский президент.

Дональд Трамп также заверил, что Великобритания и Франция готовы ввести миротворцев в Украину. США поддержат эти инициативы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности.

Напомним, Франция и Великобритания подготовили проект гарантий безопасности для Украины, который, в частности, может содержать пункт о размещении миротворцев.

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