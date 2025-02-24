Каков предел наших уступок России: Зеленский дал четкое определение

Зеленский считает, что, несмотря на то, какие ультиматумы будут звучать из РФ, нужно делать свое.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на все ультиматумы РФ, украинцы должны "делать свое".

Так глава государства ответил на вопросы журналиста 1+1 о том, на какие уступки России. Зеленский готов уйти и каков предел между уступками и принуждением к миру.

"Это же не первый ультиматум РФ. Те же слова мы слышим каждую неделю. Ничего нового нет. Надо делать свое, усиливать себя", — сказал Зеленский.

По его мнению, прежде всего нужно увеличивать производство оружия, усиливать нашу армию, договариваться с партнерами без России о гарантиях безопасности для Украины.

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"Будем готовы ко всему. И параллельно, делать все, чтобы дипломатический трек, о котором говорят и в Европе, в США... наверняка видеть какие-то возможности в этом треке. Но не нарушая Конституции нашего государства, и не нарушая интересы украинцев и всех европейцев. Здесь можно много говорить. Поэтому, несмотря на то, какие ультиматумы будут звучать с РФ, нужно делать свое. Пока у нас есть такие сильные партнеры, мы не в одиночку против них. Я думаю, у нас все получится", – уверен Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл планы США по завершению горячей стадии войны в Украине.

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