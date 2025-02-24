Яка межа наших поступок Росії: Зеленський дав чітке визначення

Зеленський вважає, що незважаючи на те, які ультиматуми будуть звучати з РФ, потрібно робити своє.

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри всі ультиматуми РФ, українці мають "робити своє".

Так глава держави відповів на запитання журналіста 1+1 про те, на які поступки для Росії. Зеленський готовий піти і яка межа між поступками і примусом до миру.

"Це ж не перший ультиматум РФ. Ті самі слова ми чуємо кожного тижня. Нічого нового немає. Треба робити своє, посилювати себе", – сказав Зеленський.

На його думку, перш за все, потрібно збільшувати виробництво зброї, посилювати нашу армію, домовлятися з партнерами без Росії про гарантії безпеки для України.

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"Будемо готовими до всього. І паралельно, робити все, щоб дипломатичний трек, про який говорять і в Європі, в США... напевно бачити якісь можливості в цьому треці. Але не порушуючи Конституції нашої держави, і не порушуючи інтереси українців і всіх європейців. Тут можна багато говорити. Тому незважаючи на те, які ультиматуми будуть звучати з РФ, потрібно робити своє. Поки у нас є такі сильні партнери, ми не наодинці проти них. Я думаю, у нас все вийде", – переконаний Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський розкрив плани США щодо завершення гарячої стадії війни в Україні.

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