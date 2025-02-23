Зеленський відповів, чи можливі вибори в Україні під час війни

Президент Володимир Зеленський відповів, чи можливі вибори в Україні під час повномасштабної війни.

На пресконференції "Україна. Рік 2025" він розповів, що крім того, що це поза українським законодавством, проголосувати зможе лише половина населення.

За словами Зеленського, найголовніше – це питання безпеки під час виборів.

“Якщо б ми зараз проводили вибори, зрозуміло, що для нас, з точки зору безпеки, це номер один історія, щоб в нас були демократичні вибори, щоб їх потім визнали. Як люди будуть голосувати на війні, як будуть голосувати люди на фронті, якщо вони не можуть повернутись додому? Я не розумію як це можна. Попри те, що все це поза українським законодавством, поза конституційними історіями і так далі. Що важливо – безпека. Як будуть голосувати військові – ніяк”, – каже Зеленський.

Він також не розуміє, як сьогодні можливо проводити вибори в прифронтових Сумській, Харківській областях.

“Що буде з Куп’янськом? Що будуть робити люди за кордоном? А де спостерігачі, вони приїдуть на фронт? В Покровськ хочуть спостерігачі? Або ми повинні вирішити, що певний кілометраж від зони бойових дій – там це не проходить. Тобто там хай живуть люди, не голосують, у нас такій свій майданчик малесенький. Це ж неправильно. Як можна визнати вибори, на яких не буде голосувати половина населення. А що з тимчасово окупованими територіями?” – розповів Зеленський.

Раніше Зеленський відповів, чи будуть критичні наслідки в Україні без допомоги США.

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