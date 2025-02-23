Переговори України та США: Єрмак повідомив перші подробиці розмови

За словами керівника ОПУ, розмова з американською командою перемовників була конструктивною.
У неділю, 23 лютого, відбувся новий раунд переговорів між українською та американською сторонами.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Довелося піти раніше з форуму "Україна. Рік 2025" разом з першою віцепрем'єр міністеркою – міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди. До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина", – написав керівник ОПУ.
Він додав, що Сполучені Штати представляли міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди, а також представник віцепрезидента США Джей Ді Венса.
"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США – наші партнери, і ми вдячні американському народу. Вдячні за двопартійну підтримку – ви з нами всі три роки вторгнення росіян", – наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, про новий раунд переговорів в онлайн-форматі керівник ОПУ повідомив під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025".
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