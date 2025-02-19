Найвища жінка в історії: зріст, біографія та фото

Навіть через 43 роки після смерті рекорд найвищої жінки в історії залишається непобитим.

Книга рекордів Гіннеса поділилася історією найвищої жінки, яка коли-небудь жила. Так, зараз найвищою жінкою у світі вважається Румейса Гелгі, зріст якої 215,16 см. Втім, рекорд Цзен Цзіньлянь залишається непобитим.

Про це йдеться на офіційному сайті GWR.

Зріст Цзен, яка походила з маленького села в китайській провінції Хунань, становив 246,3 см. Вона була єдиною жінкою в історії, чий зріст перевищував 243 см.

Вона була першою жінкою в історії, яка стала найвищою людиною в певний момент свого життя. Вона утримувала титул найвищої людини в 1981-1882 роках, перейнявши його від Дона Келера (США), який був трохи вищим за Цзен, але помер 1981-го.

Дорослішання

Цзен народилася 26 червня 1964 року в сім'ї, що належала до нижчого середнього класу, і записи показують, що у неї було троє братів і сестер. Її батьки, Цзен Сяньмао і Ю Сюеме, були середнього зросту – близько 163 см і 156 см відповідно. Зріст Цзен не був результатом її генетики.

Як і багатьом іншим людям, які значно вищі за середньостатистичну людину, Цзен довелося пристосовувати багато речей для виконання повсякденних завдань. Від ліжка, зробленого на замовлення, до одягу, пошитого на замовлення, Цзен та її сім'я повинні були швидко пристосовуватися до її зросту, коли вона росла.

У свій четвертий день народження вона мала зріст 156 см, а в 13 років її зріст перевищував 213 см. Вважалося, що Цзен була значною мірою інтроверткою, насолоджуючись компанією замкнутих людей на додаток до своїх книжок чи журналів. Газета, опублікована 1980 року, описувала Цзен як людину, яка дуже прагнула зробити свій внесок у розвиток Китаю. У статті сорокарічної давнини йшлося про те, що вона читала книжки про те, "як бути хорошою людиною".

Цзен Цзіньлянь / Фото: x.com/GWR

Нова кар'єра

У дитинстві Цзен зазвичай працювала на сімейній фермі, але коли новина про її зріст облетіла всю країну, перед нею відкрилися нові можливості.

Тренер з баскетболу звернувся до неї, і незабаром вона почала займатися цим видом спорту, де її зріст був величезною перевагою. Вона відсвяткувала свій 15-й день народження в команді.

Однак, коли вона досягла статевої зрілості, здоров'я Цзен почало стрімко погіршуватися. Вона почала швидше втомлюватися під час гри в баскетбол і відчувала слабкість. Незабаром їй поставили офіційний діагноз – діабет і гігантизм. На жаль, хірургічне втручання не було варіантом для Цзен, оскільки це могло призвести до більш смертельних ускладнень.

Ілюстрація Цзен Цзіньлянь / Фото: Guinness World Records

Трагічно обірване життя

Підліток змирилася зі своєю долею, але вирішила зробити певний внесок у загальну картину. Як повідомляє китайське видання, незадовго до смерті вона переконала батьків пожертвувати своє тіло науці.

На жаль, Цзен прожила лише до 18 років після того, як у неї діагностували діабет, сколіоз і гігантизм. Поширеною причиною гігантизму є пухлина гіпофіза, який виділяє гормон росту.

Попри своє коротке життя, Цзен зробила значний вплив на медичні дослідження, коли її бажання пожертвувати своє тіло науці було виконано. Її тіло потрапило до Науково-технічного музею морфології людини Центрального Південного університету.

Приблизно в той час, коли вона померла, Цзен все ще росла. Припускають, що якби вона прожила довше, то могла б бути такого ж зросту, як Роберт Вадлов, або навіть вищою за нього. Роберт – найвищий чоловік, який коли-небудь жив. Роберт також є найвищою людиною в історії, його зріст становив 2,72 м.

Нагадаємо, історія та фото 16 найвищих людей світу від 1900 року. Більшість рекордсменів пішли з життя у молодому віці.

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