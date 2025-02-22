Де найбільша кількість випадків СЗЧ: Решетилова розповіла

Омбудсменка також повідомила про роботу над створенням військовим таких умов, які не вимагатимуть від них походу в СЗЧ.

Абсолютна більшість самовільного залишення військової частини зафіксована з навчальних центрів, а не з бойових позицій.

Про це уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова розповіла в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Абсолютна більшість тих, хто самовільно залишив частину, це люди з навчальних центрів мобілізованих.

"Абсолютна більшість СЗЧ – з навчальних центрів насправді, не з бойових позицій. Тому що коли вже людина пройшла БЗВП, коли вона вже в колективі своїх побратимів, коли вона вже розуміє, яка відповідальність на ній і те, що їй потрібно тримати свою ділянку фронту або свою ділянку роботи, – це зовсім інше ставлення. Але для цього вона повинна пройти етапи прийняття, торгу і так далі. І для багатьох людей це дуже складний етап. Вони його не проходять і вони тікають з навчальних центрів. І це абсолютна більшість з тих, що самовільно залишили частину", – розповіла Решетилова.

Вона наголосила, що до таких людей має категоричне ставлення: вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності, якщо вони не повернуться з СЗЧ до 1 березня.

"Якщо немає якихось глобальних порушень їхніх прав, то я тут не збираюся займатися якимись системними рішеннями для того, щоб захистити цих людей. Вони зробили свій вибір", – зазначила омбудсменка.

Вона також розповіла про іншу частину людей, які вирушають у СЗЧ.

"Інша частина СЗЧ – це значно менша частина. Це ті, які реально вже не один рік знаходяться на бойових позиціях, і не мають способу піти у відпустку, бути направленими на лікування, перевестися в інші частини. І ця історія потребує справді системних рішень, щоби створити людям такі умови, які не будуть від них вимагати походу в СЗЧ", – сказала посадовиця.

Решетилова зазначила, що над цим працює вона, комітет Верховної Ради, Міністерство оборони.

"Я не думаю, що це буде дуже швидке рішення: не направимо одразу всіх на ВЛК, не визначимо чітких термінів служби і так далі. Але з часом будуть прийняті певні системні рішення, які дозволять цим людям передихнути, видихнути", – запевнила омбудсменка.

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Нагадаємо, раніше підполковник Максим Жорін заявив про необхідність реформування навчальних центрів, адже "саме з навчання починаються всі подальші проблеми людини в армії, включно з СЗЧ".