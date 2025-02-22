Где саме большое количество случаев СОЧ: Решетилова рассказала

Омбудсмен также сообщила о работе над созданием военным таких условий, которые не потребуют от них похода в СОЧ.

Абсолютное большинство самовольного ухода из воинской части зафиксировано с учебных центров, а не с боевых позиций.

Об этом уполномоченная президента по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова рассказала в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Абсолютное большинство тех, кто самовольно оставил часть, это люди из учебных центров мобилизованных .

"Абсолютное большинство СОЧ – с учебных центров на самом деле, не с боевых позиций. Потому что когда уже человек прошел БОВП, когда он уже в коллективе своих побратимов, когда он уже понимает, какая ответственность на нем и то, что ему нужно держать свой участок фронта или свой участок работы, – это совсем другое отношение. Но для этого он должен пройти этапы принятия, торга и так далее. И для многих людей это очень сложный этап. Они его не проходят и они убегают из учебных центров. И это абсолютное большинство из самовольно покинувших часть", – рассказала Решетилова.

Она подчеркнула, что к таким людям имеет категоричное отношение: они должны быть привлечены к уголовной ответственности, если они не вернутся с СОЧ до 1 марта.

"Если нет каких-либо глобальных нарушений их прав, то я здесь не собираюсь заниматься какими-либо системными решениями для того, чтобы защитить этих людей. Они сделали свой выбор", – отметила омбудсмен.

Она также рассказала о другой части людей, отправляющихся в СОЧ.

"Другая часть СОЧ – это значительно меньшая часть. Это те, которые реально уже не один год находятся на боевых позициях, и не имеют способа уйти в отпуск, быть направленными на лечение, перевестись в другие части. И эта история нуждается в действительно системных решениях, чтобы создать людям такие условия, которые не будут от них требовать похода в СОЧ", – сказала чиновница.

Решетилова отметила, что над этим работает она, комитет Верховной Рады, Министерство обороны.

"Я не думаю, что это будет очень быстрое решение: не направим сразу всех на ВВК, не определим четкие сроки службы и так далее. Но со временем будут приняты определенные системные решения, которые позволят этим людям передохнуть, выдохнуть", — заверила омбудсмен.

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Напомним, ранее подполковник Максим Жорин заявил о необходимости реформирования учебных центров, ведь "именно с обучения начинаются все дальнейшие проблемы человека в армии, включая СОЧ".