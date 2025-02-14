Така можливість чинна лише до 1 березня.

Міністерство оборони опублікувало покрокову інструкцію для повернення із самовільного залишення частини (СЗЧ) через застосунок “Армія+”.

Відповідне відео з’явилося на Facebook-сторінці оборонного відомства.

Водночас в Міноборони наголосили, що така можливість діє тільки до 1 березня і тільки для тих військових, хто покинув підрозділ до 29.11.2024 року.

Повернення із СЗЧ: Міноборони опублікувало покрокову інструкцію

Для повернення із СЗЧ необхідно:

подати рапорт в "Армія+" на повернення на службу після СЗЧ;

за 24 години прибути до найближчого відділення ВСП;

отримати консультацію на місці та безпечно дістатись батальйону резерву;

за 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати;

подати ще раз рапорт в "Армія+", але тепер вже на зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити;

за 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду до нової частини.

Нагадаємо, військовослужбовці, які самовільно залишили частину (СЗЧ) після 29 листопада 2024 року не зможуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу без кримінальної відповідальності.

Читайте також: