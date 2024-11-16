"Є у всіх бригадах": Зеленський прокоментував "масове СЗЧ" в армії

За словами президента, у всіх бригадах є випадки СЗЧ, навіть ідеальних.

У всіх бригадах, навіть ідеальних, є випадки СЗЧ (самовільного залишення частини), і на це є різні причини.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо".

"Є різні бригади, різна підготовка, різний моральний стан військових. Загально складно говорити про це", – сказав глава держави.

Зеленський відповів на ремарку журналістки, що військові, ймовірно, йдуть у СЗЧ через "нестерпні умови слжби".

"Нестерпні умови". Наприклад, бригада, яка є – може так некоректно говорити – ідеальною: там нормальне навчання, відбір, атмосфера. І навіть в таких бригадах є моменти з СЗЧ, з дезертирством. Але ми не можемо сказати, що в цій бригаді "нестерпні" умови. Війна нестерпна в цілому. Але я не хотів би узагальнювати речі, пов'язані з СЗЧ тощо. Різні причини, різні люди, різне ставлення", – сказав президент.

Водночас він запевнив, що більшість українських захисників – "люди героїчні, які розуміють, що таке мобілізація і що таке війна за Україну".

Нагадаємо, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що в Україні є тенденція до зростання фактів СЗЧ.

Раніше адвокат Андрій Писаренко пояснив, яка різниця між СЗЧ та дезертирством.

9 жовтня працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

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