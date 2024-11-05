Проблема СЗЧ в армії: що радять у Третій штурмовій

За словами Кухарчука, бійці, що пішли у СЗЧ, можуть повертались в ті підрозділи, "де їм покажуть людське відношення, професіоналізм і мотивацію".

Начальник рекрутингу 3 ОШБр, командир 2-го батальйону Третьої штурмової бригади Дмитро Кухарчук з позивним "Сліп" заявив, що його бригада готова дати шанс СЗЧівцям.

Особливо це стосується тих військових, які пішли у СЗЧ через конфлікт з командуванням, хоча і мали бажання служити.

"Сьогодні дуже важливо щоб бійці, які в статусі СЗЧ і мають бажання повернутись, повертались в ті підрозділи, де їм покажуть людське відношення, професіоналізм і мотивацію. Це шанс поповнити успішні бригади якісними людьми, які в силу різних обставин були змушені опинитися в цьому статусі. Третя Штурмова готова показати вам справжню українську армію. Вривайтесь", – закликав Кухарчук.

Нагадаємо, голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив, що в Україні є тенденція до зростання фактів СЗЧ.

Раніше адвокат Андрій Писаренко пояснив, яка різниця між СЗЧ та дезертирством.

9 жовтня працівники ДБР затримали військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

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