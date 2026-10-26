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Пасажирський автобус упав з 20-метрового схилу: понад 80 постраждалих
Автобус з’їхав з вузької звивистої дороги та впав з 20-метрового уступу. Точні обставини аварії відразу не були з’ясовані, і зараз триває розслідування.
У районі Барселони (Іспанія) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії постраждали понад 80 осіб.
Про це повідомляє AP.
За даними медичної служби Каталонії, постраждали 83 особи: семеро отримали важкі травми, 18 — травми середньої тяжкості, а 58 — легкі ушкодження.
Автобус з’їхав із вузької звивистої дороги та упав із 20-метрового схилу.
Екстрені служби повідомили, що направили на місце події 23 карети швидкої допомоги та два медичні гелікоптери, а також три спільні групи пожежників і медиків і три команди психологічної підтримки.
Точні обставини аварії наразі невідомі, триває розслідування.
Нагадаємо, у Туреччині внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще 27 постраждали.