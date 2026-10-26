Пасажирський автобус упав з 20-метрового схилу: понад 80 постраждалих

Автобус з'їхав із вузької звивистої дороги / © Associated Press

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У районі Барселони (Іспанія) сталася ДТП за участю пасажирського автобуса. Внаслідок аварії постраждали понад 80 осіб.

Про це повідомляє AP.

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За даними медичної служби Каталонії, постраждали 83 особи: семеро отримали важкі травми, 18 — травми середньої тяжкості, а 58 — легкі ушкодження.

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Автобус з’їхав із вузької звивистої дороги та упав із 20-метрового схилу.

Екстрені служби повідомили, що направили на місце події 23 карети швидкої допомоги та два медичні гелікоптери, а також три спільні групи пожежників і медиків і три команди психологічної підтримки.

Точні обставини аварії наразі невідомі, триває розслідування.

Нагадаємо, у Туреччині внаслідок зіткнення туристичного автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще 27 постраждали.

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