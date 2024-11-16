"Есть во всех бригадах": Зеленский прокомментировал "массовое СЗЧ" в армии

По словам президента, во всех бригадах есть случаи СЗЧ, даже идеальных.

Во всех бригадах, даже идеальных, есть случаи СЗЧ (самовольного оставление части), и на это есть разные причины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио".

"Есть разные бригады, разная подготовка, разное моральное состояние военных. В общем сложно говорить об этом", – сказал глава государства.

Зеленский ответил на ремарку журналистки, что военные, вероятно, идут в СЗЧ из-за "невыносимых условий службы".

"Невыносимые условия". Например, бригада, которая есть – может так некорректно говорить – идеальная: там нормальное обучение, отбор, атмосфера. И даже в таких бригадах есть моменты по СЗЧ, с дезертирством. Но мы не можем сказать, что в этой бригаде "несносные" условия. Война невыносима в целом. Но я не хотел бы обобщать вещи, связанные с СЗЧ и т.д. Разные причины, разные люди, разное отношение", – сказал президент.

В то же время он заверил, что большинство украинских защитников — "люди героические, понимающие, что такое мобилизация и что такое война за Украину".

Напомним, глава Верховного Суда Станислав Кравченко заявил, что в Украине есть тенденция к росту фактов СЗЧ.

Ранее адвокат Андрей Писаренко объяснил, какая разница между СЗЧ и дезертирством.

9 октября сотрудники ГБР задержали военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной бригады, журналиста и блогера Сергея Гнездилова, ранее публично заявившего о СЗЧ.

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