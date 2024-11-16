Не потерять пару: как хранить серьги

Все мы знаем, как легко можно потерять одну серьгу из любимой пары, но есть простой, удобный и оригинальный способ хранить серьги вместе и избежать потерь.

На странице jeffandlaurenshow показали невероятно легкий лайфхак, который поможет вам всегда держать серьги в паре и избежать неприятных ситуаций с поиском утраченного украшения. Все, что вам нужно для этого – обычная пуговица.

Выберите пуговицу среднего размера, с дырочками, достаточно большими, чтобы легко поместить ушко серьги. Можно выбрать пуговицу яркого цвета или с интересным дизайном – это не только удобно, но и придаст вашей коллекции украшений немного индивидуальности. Лучше выбрать пуговицу с четырьмя отверстиями, поскольку это позволяет расположить несколько сережек на одном.

Продвиньте ушко серьги через отверстие в пуговицу. Вы сразу увидите, как удобно можно разместить пару сережек на одной, сохранив их вместе и избежав ситуаций, когда одна из сережек теряется.

Такой метод отлично подходит не только для хранения дома, но и для путешествий. Если вы собираетесь в путь и берете с собой несколько пар сережек, пуговицы помогут легко и компактно хранить украшения. Благодаря этому лайфхаку вы сможете быстро найти необходимую пару, не тратя время на поиски в большой косметичке.

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