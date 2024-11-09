Как убрать следы от косметики на одежде

Независимо от того, капнули ли вы немного тонального крема на любимый свитер, или стойкая тушь осталась на наволочке, важно знать, как правильно удалять пятна от косметики.

Косметические средства, созданные для того, чтобы оставаться на лице в течение дня, к сожалению, могут оставить следы на нашей одежде. Издание MarthaStewart рассказало об эффективных способах борьбы с загрязнениями, которые помогут сохранить ваши вещи чистыми и ухоженными.

Предварительная обработка пятен

Чем быстрее вы можете обработать пятно, тем лучше. Пигменты и масла в косметике обладают свойством закрепляться в волокнах ткани, что затрудняет их удаление. Немедленная обработка поможет избежать полного впитывания пятна. Если вы не дома или спешите, воспользуйтесь спиртосодержащим лаком для волос, чтобы обработать пятно сразу после его появления. После этого во время стирки продукт легче выйдет из ткани.

Пятна от рассыпчатой и спрессованной пудры

Пятна от косметической пудры обычно легче удалить, ведь пудра сухая.

Вам понадобятся:

Фен для волос

Стиральный порошок

Способ удаления:

Используйте фен на низкой температуре, чтобы сдуть порошок из ткани. Важно не растирать и не размазывать его на волокнах. Выстирайте вещь как обычно.

Пятна от тонального крема

Тональные кремы и консилеры на водной основе часто отстираются во время обычной стирки без специальной обработки. Однако продукты на основе масел требуют более тщательного подхода.

Вам понадобятся:

Мыло

Стиральный порошок

Способ удаления:

Осторожно удалите излишки продукта, стараясь не проталкивать его глубже в ткань. Нанесите небольшое количество мыла на пятно и оставьте его на 15 минут или на ночь. Постирайте вещь в самой теплой воде, которая подходит для ткани согласно инструкции на этикетке.

Пятна от губной помады

Губная помада содержит пигменты и масла, что делает ее пятна одними из самых сложных для удаления. Однако с помощью средств для мытья посуды, пищевой соды и уксуса можно добиться хорошего результата.

Вам понадобятся:

Средство для мытья посуды

Пищевая сода

Белый уксус

Способ удаления:

Смешайте равные части средства для мытья посуды и пищевой соды, чтобы получить густую пасту. Нанесите смесь на пятно, разрешите ей проникнуть в ткань. Постепенно добавьте уксус на обработанное пятно по чайной ложке за раз, дайте пене удалить пятно. После окончания реакции тщательно смойте все. Выстирайте одежду как обычно.

Пятна от туши и жидкой подводки

Тушь и подводка часто оставляют стойкие пятна на ткани. В таких случаях может помочь бесцветное средство для чистки кисточек для макияжа.

Вам понадобятся:

Бесцветный очиститель кисточек для макияжа

Стиральный порошок

Способ удаления:

Перед нанесением проверьте небольшой, незаметный участок ткани на цветостойкость. Смочите ватный диск в чистящем средстве и нанесите на пятно. Аккуратно промокните, не растирайте. Повторяйте процесс до исчезновения пятна. Выстирайте вещь в соответствии с инструкциями на этикетке.

Удаление следов от косметики может стать простой задачей, если действовать быстро и использовать правильные средства. Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить вашу одежду и постельное белье в идеальном состоянии.

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