В Украине подорожает хлеб: эксперт объяснил, когда это произойдет

В ноябре цены на хлеб в розничной торговле могут вырасти еще на 10-15%. Иначе производители будут вынуждены сокращать объемы поставок в магазины.

Об этом сообщил президент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киев Хлеб" Юрий Дученко в комментарии для "Минфина".

Отмечается, что в октябре хлеб уже подорожал на 5-10%, что было согласовано с торговыми сетями. Однако это не компенсировало рост издержек производителей. Практически все основные составляющие производства продолжают дорожать: ожидается, что с ноября до конца года цена муки повысится еще на 11%, логистических услуг – на 8%, газа – на 11%, а электроэнергии – на 11%.

Дученко объяснил, что прошлогодних запасов пшеницы больше нет, а продовольственная пшеница нового урожая активно экспортируется. Поэтому ее цена на внутреннем рынке растет, а производители продают зерно малыми партиями или даже задерживают его в ожидании еще более высокой цены. Это влияет на стабильность поставок муки для производителей.

"Если цены на хлеб не повысят еще на 10-15%, производители уже через несколько недель столкнутся с нехваткой средств на закупку сырья, что может привести к сокращению производства", — сказал он.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффекта переноса девальвации гривны.

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