В Україні здорожчає хліб: експерт пояснив, коли це станеться

Упродовж листопада ціни на хліб у роздрібній торгівлі можуть зрости ще на 10-15%. Інакше виробники будуть змушені скорочувати обсяги постачань до магазинів.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів та очільник компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко у коментарі для "Мінфіну".

Зазначається, що в жовтні хліб уже здорожчав на 5-10%, що було узгоджено з торговими мережами. Однак це не компенсувало зростання витрат виробників. Практично всі основні складники виробництва продовжують дорожчати: очікується, що від листопада до кінця року ціна борошна підвищиться ще на 11%, логістичних послуг — на 8%, газу — на 11%, а електроенергії — на 11%.

Дученко пояснив, що торішніх запасів пшениці більше немає, а продовольча пшениця нового врожаю активно експортується. Через це її ціна на внутрішньому ринку зростає, а виробники продають зерно малими партіями або навіть затримують його в очікуванні ще вищої ціни. Це впливає на стабільність постачання борошна для виробників.

"Якщо ціни на хліб не підвищать ще на 10-15%, виробники вже за кілька тижнів зіткнуться з нестачею коштів на закупівлю сировини, що може призвести до скорочення виробництва", - сказав він.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефект перенесення девальвації гривні.

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